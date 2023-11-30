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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Си Джей Макколлум о возвращении на паркет: «Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум, который пропустил 3,5 недели с пневмотораксом легкого, вернулся на площадку в домашней игре с «Филадельфией» (124:114).

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