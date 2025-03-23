Гречка: правда и мифы о «царице круп»

Миф 1: Гречка заменяет мясо благодаря высокому содержанию белка Популярное утверждение о том, что гречневая крупа может стать полноценной альтернативой мясу, диетолог Елена Соломатина называет преувеличением.
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