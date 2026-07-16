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В России отреагировали на убийство главного инженера Запорожской АЭС

В России отреагировали на убийство главного инженера Запорожской АЭС

Гибель главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева в результате целенаправленного теракта Украины — убийство гражданского лица, вдобавок отвечающего за функционирование и безопасность атомной электростанции, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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