В России отреагировали на убийство главного инженера Запорожской АЭС

Гибель главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева в результате целенаправленного теракта Украины — убийство гражданского лица, вдобавок отвечающего за функционирование и безопасность атомной электростанции, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.