44-летняя певица Слава показала фигуру в купальнике

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает четыре миллиона подписчиков.