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На вечеринку в честь рекорда Леброна Джеймса привели двух козлов

На вечеринку в честь рекорда Леброна Джеймса привели двух козлов

«Лейкерс» в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда Леброна Джеймса, который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.

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