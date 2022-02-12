Бессмысленный ультиматум. Украина продолжает нагнетать военный русофобский психоз

Запрос Украины к России по каналам ОБСЕ с требованием в 48 часов разъяснить военную деятельность вблизи украинских границ, объявленный 11 февраля, который уже поторопились назвать «предвоенным ультиматумом», может оказаться такой же бессмыслицей, как и все другие шаги, предпринятые Киевом для обвинений Москвы в «необоснованной агрессивности» Ультиматум Кулебы Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в «Twitter», как известно, проинформировал: «Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.