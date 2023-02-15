Военное обозрение

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Российская артиллерия активно работает по западному берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о предстоящем наступлении

Российская артиллерия активно работает по западному берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о предстоящем наступлении

За минувшие сутки оперативная обстановка в зоне спецоперации существенных изменений не претерпела. Российские войска по-прежнему владеют инициативой по все линии фронта, наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе.

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