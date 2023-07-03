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Эксперт Шапкин назвал разумной идею создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Эксперт Шапкин назвал разумной идею создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок.

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