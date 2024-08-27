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Китай

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Протекционистские меры США вызывают в мире опасения по поводу нового витка торговых войн -- МИД КНР

Пекин, 26 августа /Синьхуа/ -- Дискриминационные субсидии США, постоянное препятствование отбору судей апелляционного органа Всемирной торговой организации /ВТО/, а также введение высоких пошлин на импортную продукцию вызывают во всем мире опасения по поводу нового витка торговых войн.

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