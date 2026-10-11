«Снёс в городе памятник Русским Солдатам». Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам строгого режима

В Москве Мещанский суд вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Его признали виновным в получении взяток, растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
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В городе Сочи - темные ночи, а все мэры сволочи.
За заслуги перед Отечеством» II степени А медальки видно не заслужил этот герой вор Такое ощущение, что ЕР воспитывает в своей партии воров и казнокрадов..
Сейчас чиновник наверняка засобирается на СВО, попросится подписать контракт.
А губер всё на своем табурете сидит, кто мэров - назначал
Жульё на российской бездарности судей выкрутятся с лихой хваткой в любой ситуации. Да и как смотрит прокуратура России на богатство чиновничьей братии мгновенно получаемого в зависимости от должности. А их ох как много!