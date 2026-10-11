БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Снёс в городе памятник Русским Солдатам». Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам строгого режима

«Снёс в городе памятник Русским Солдатам». Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам строгого режима

В Москве Мещанский суд вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Его признали виновным в получении взяток, растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

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Анатолий Рябенко

Жульё на российской бездарности судей выкрутятся с лихой хваткой в любой ситуации. Да и как смотрит прокуратура России на богатство чиновничьей братии мгновенно получаемого в зависимости от должности. А их ох как много!