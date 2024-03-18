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Закон и Порядок

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FT сообщает о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»

FT сообщает о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»

FT рассказала о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»Газета рассказала о помощницах нумерариев — тех, кто посвятил свою жизнь влиятельной католической организации в качестве домашней прислуги — во многих случаях бесплатно и против волиФото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Девочек по всему миру десятилетиями принуждали к изнурительной работе во влиятельной католической организации «Опус Деи» (Opus Dei; ее цель — помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами), следует из расследования журналистки Financial Times Антонии Канди.

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