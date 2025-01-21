В Марий Эл полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл совместно со следователями регионального СУ СК при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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