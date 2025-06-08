Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ

Украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ

ФСБ России вынесла официальное предупреждение гражданину Украины, проживающему на Камчатке, о недопустимости действий, которые могут быть расценены как шпионаж.

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Комментарии
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Владимир Петров
...после чего аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства.. &quot;Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации&quot;. С этим хохлом дважды так поступили или автор заметки перестарался? Валяюсь я с этих писак...)))
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16 час.
Амара Карпова
Сколько же еще таких тварей свободно гуляют по всей России💩💩💩
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16 час.
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