Украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ

Владимир Петров

...после чего аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства.. "Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации". С этим хохлом дважды так поступили или автор заметки перестарался? Валяюсь я с этих писак...)))