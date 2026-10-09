Победители конкурса «Покажи Москву!» разработали новые прогулочные маршруты по столице

Победители конкурса «Покажи Москву!» предлагают жителям и гостям столицы совершить прогулки по улице Арбат и Тимирязевскому парку, пройти вдоль Золоторожской и Коломенской набережных и отправиться в гастрономическое путешествие по центру города.