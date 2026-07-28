Мастер кунг-фу Чжан Лунсян посвятил более 20 лет технике Железной ладони. Его рука 8 см толщиной

Ладони толщиной почти 8 сантиметров, тысячи ударов каждый день и более двух десятилетий тренировок. Именно так выглядит результат практики древней техники Железной ладони, которой посвятил свою жизнь китайский мастер кунг-фу Чжан Лунсян.