В Москве за сутки выпало 15% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало 7-8 миллиметров осадков, что соответствует 15 процентам от месячной нормы. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал на своей странице в соцсетях утром в четверг.
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