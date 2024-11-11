Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Дмитриев
    Познер - махровый иезуит. Это видно по всем его ужимкам и прыжкам. Что, содеянного в РФ, он считает своим Активом ? У...Михалков: "Познер...
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Шольц в ярости: Зеленский отдаёт русским на Донбассе запасы лития, которые Германия уже "распределила"

Шольц в ярости: Зеленский отдаёт русским на Донбассе запасы лития, которые Германия уже "распределила"

  Наступление российский войск шокировало европейских олигархов Российское наступление на Покровском направлении скоро позволит отбить у украинских войск месторождения лития.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... жалко, что эту опоросную падаль наши деды не добили...
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12 час.
ВМ
Владимир Минаков
Печально, что Улов Шульца не читал в детстве произведение А.Толстого о Стране Дураков и попёрся, как и его главный герой, с пятью сольдо, на поле Чудес... Буратино современности решил, вложив военное имущество, накопать дармового лития на благо своего бизнеса после ухода на отдых от забот государственных, на чужом поле...  Да на охрану нарвался...
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11 час.
Геннадий Бережнов
Шольц не ори, всё по плану! Газ ты то же распределил и теперь покупаешь у США, так и литий - жди и США тебе помогут! Да и они тебе уже и имя новое дали вполне подходит!
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2 час.

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