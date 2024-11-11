Шольц в ярости: Зеленский отдаёт русским на Донбассе запасы лития, которые Германия уже "распределила"

ВВ Владимир Витковский ... жалко, что эту опоросную падаль наши деды не добили...

ВМ Владимир Минаков Печально, что Улов Шульца не читал в детстве произведение А.Толстого о Стране Дураков и попёрся, как и его главный герой, с пятью сольдо, на поле Чудес... Буратино современности решил, вложив военное имущество, накопать дармового лития на благо своего бизнеса после ухода на отдых от забот государственных, на чужом поле... Да на охрану нарвался...