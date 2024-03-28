Глыба льда упала на прохожую в Новосибирске

Возле станции метро «Студенческая» на женщину упала глыба льда. Прокуратура организовала проверку. С крыши общежития НГТУ № 1 на улице Карла Маркса, как утверждается, сошла глыба льда и упала женщине на голову.
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