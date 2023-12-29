SHOT: В Тверской области волонтёры искали подозреваемого в убийстве

Добровольцы искали пропавшего, а он этого не хотел, потому что был в федеральном розыске.Еще в ноябре в Вышнем Волочке Тверской области волонтёры начали поиски пропавшего местного жителя 36-летнего Дмитрия Туева.
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