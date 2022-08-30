Полицейские Уссурийска помогли собраться в школу двум братьям-первоклассникам

Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску в преддверии нового учебного года присоединились к ставшей уже традиционной Всероссийской благотворительной акции "Помоги пойти учиться".
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