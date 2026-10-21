Царьград Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat Перебравшиеся в Париж релоканты из России начали ныть по поводу происходящего у них за окном.
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Бог - он ПРАВДУ ви-и-и-идит!!
"Максимова отмечает, что разбитые витрины и сожжённые машины - это странный способ выражения гражданской позиции." т.е. когда они с анальным призывали к этому граждан России, то это было нормальным? двуличные мрази.
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Была я на Болотной в те времена, когда наивно думала, что Навальный (террорист/экстремист) - реально наш мессия. Вот стою я в толпе, а он такую песню ведёт: Вы готовы идти до конца, чтобы добиться своего? Толпа: Да! Далее он: А если потребуется ХХХ, готовы? Толпа: Да! И дальше он: А если надо будет всё снести на своём пути? Палатки? Машины? Готовы? У меня в мозгу вихрем: Да как так-то? Да, может, на этих машинах вот эти его сторонники и приехали. И палатки тоже могут им принадлежать. И тогда я кричу: Нет! А вокруг меня огромная толпа: Да! У меня в тот момент реально от ужаса волосы встали дыбом. Подумала, меня сейчас на кусочки порвут и в реку побросают. И никто не узнает, где могилка моя:) Это сейчас вспоминается смешно. А тогда было жутко. И я поняла, глядя на Алёшу, что он манипулятор, он Павлов, а у его ног стая собачек, у которых он вырабатывает условный рефлекс. Только помните, что такие Алёши по-прежнему дрессируют наших детей, жизненного опыта - ноль, а гормонов через край.
С таким количеством завезённых ждём подобное у нас?