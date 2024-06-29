МО: бойцы "Запада" заняли более выгодные позиции, поразили семь бригад ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, нанеся при этом поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии.