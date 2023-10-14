За шесть месяцев в Москве на работу не устроились и почему именно в Москве им надо?

Константин Затулин направил депутатский запрос в интересах вынужденных переселенцев с Украины, пребывающих на территории Московской области Первому Вице-губернатору Московской области, Председателю Правительства Московской области Ильдару Габдрахманову Постановлением Правительства Московской области от 1 ноября 2022 года №1202/39 гражданам, прибывшим в экстренном массовом порядке, находящимся в пунктах временного размещения и выразившим желание выехать из ПВР, предоставляется право на ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей.