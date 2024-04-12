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«Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год

«Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год

Реклама:​ ПАО «Ростелеком» ​ ​ ИНН:7707049388​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ erid:2Vfnxvq7Mkc В 2023 году «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями передачи данных до 41 млн домохозяйств, а также провел масштабную модернизацию ранее построенных сетей.

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