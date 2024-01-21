В 1894 г. в Ливане произошли столкновения между черкесами и друзами. Поскольку значительная часть местной административной верхушки являлась друзской, то, соответственно, провокаторы нападений на черкесов пользовались их негласной поддержкой.
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