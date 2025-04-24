Шойгу: КНР поддерживает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине

www.globallookpress.com/Kremlin Pool/via Global Look Press Китай выступает за необходимость устранить первопричины конфликта на Украине и установить прочный долгосрочный мир, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
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