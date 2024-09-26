Mercedes-Benz C111: концепт, который не собирался уходить

Mercedes-Benz C111 нарушает все правила концепт-каров. Ведь обычно они существуют в единственном экземпляре, едва способны самостоятельно передвигаться и спустя полвека появляются в нашей рубрике «Забытые концепты».
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