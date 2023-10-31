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Пашинян не остановится ни перед чем, или Какой удар по России будет следующим

Пашинян не остановится ни перед чем, или Какой удар по России будет следующим

Власти Армении больше не скрывают своего прозападного курса. Если долгое время они пытались дискредитировать русских миротворцев, то после капитуляции Карабаха внимание будет сосредоточено на 102 базе в Гюмри.

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