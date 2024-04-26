Новоаннинцы активно наводят чистоту и порядок на улицах и во дворах. К субботнику присоединились жители Амовского сельского поселения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новоаннинцы активно наводят чистоту и порядок на улицах и во дворах. К субботнику присоединились жители Амовского сельского поселения.