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Новости Брянска

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Новозыбков: Женщина осуждена за кражу и истязание ребёнка

Новозыбков: Женщина осуждена за кражу и истязание ребёнка

Женщина похитила из квартиры телевизор, электроинструменты на сумму 11 523,76 рубля и истязала малолетнего сына на протяжении пяти дней.

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