Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника

Юрий Селиванов

Если это не фейк, то это маленький шаг к великому делу. Мигранты убирайтесь вон из России, Россия не кишлак пошёл вон иш@к! Теперь необходимо "расчёской с мелкими зубьями" пройтись по всей России. Но семьи мигрантов, однозначно, должны быть выдворены из России, сколько можно их содержать учить и лечить.