В пресс-службе нижегородского ГУМВД сообщили, что семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семья привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода.
Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника
Комментарии
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Юрий Селиванов
Если это не фейк, то это маленький шаг к великому делу. Мигранты убирайтесь вон из России, Россия не кишлак пошёл вон иш@к! Теперь необходимо "расчёской с мелкими зубьями" пройтись по всей России. Но семьи мигрантов, однозначно, должны быть выдворены из России, сколько можно их содержать учить и лечить.
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1 д.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Какие-то идиоты запустили их в Россию, чтобы поднимали экономику страны, но они нам только в убыток. Гнать черножопых!
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1 д.
Александр Рожков
А вы и не знаете, будто бы, кто эти мудаки. А я знаю, но не скажу.
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20 час.
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