Сергей Лавров предложил самороспуск НАТО по примеру Варшавского договора

На Восточном экономическом форуме в Владивостоке Сергей Лавров заявил, что НАТО должна была распуститься после распада СССР, как это сделал Варшавский договор.
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