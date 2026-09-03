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Царьград

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Сергей Лавров предложил самороспуск НАТО по примеру Варшавского договора

Сергей Лавров предложил самороспуск НАТО по примеру Варшавского договора

На Восточном экономическом форуме в Владивостоке Сергей Лавров заявил, что НАТО должна была распуститься после распада СССР, как это сделал Варшавский договор.

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