Актриса Рязанова высказалась против ремейка фильма «Москва слезам не верит»

Народная артистка России, актриса театра и кино Раиса Рязанова, известная по роли Антонины Буяновой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ТАСС выразила своё мнение о целесообразности создания сериала по мотивам этой легендарной картины.