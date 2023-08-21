Военное обозрение

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В России разработан новый компактный «обнаружитель» для поиска беспилотников

В России разработан новый компактный «обнаружитель» для поиска беспилотников

Фото иллюстрационное Российская спецоперация на Украине показала значительную роль беспилотников в современной войне, БПЛА ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, наносят удары по бронетехнике и личному составу противника.

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