Зоозащитник Горячев: усыпление бездомных животных в Астраханской области незаконно

Власти регионов не могут самостоятельно принимать решения об усыплении бездомных животных. При реализации таких инициатив исполнителей ждет уголовная ответственность, заявил вице-президент общественного объединения "Московское общество защиты животных" Кирилл Горячев.
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