Киты переводят Bitcoin на Binance после отказа от $80 500

Bitcoin откатился в район $78 400–78 700 после неудачной попытки закрепиться выше $80 500. Одновременно активность крупных держателей на криптобиржах заметно изменилась: за последние 24 часа, с 6 по 7 сентября, киты вывели на торговые площадки чистые 2 487 BTC стоимостью около $197 млн.