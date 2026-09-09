Киты переводят Bitcoin на Binance после отказа от $80 500

Bitcoin откатился в район $78 400–78 700 после неудачной попытки закрепиться выше $80 500. Одновременно активность крупных держателей на криптобиржах заметно изменилась: за последние 24 часа, с 6 по 7 сентября, киты вывели на торговые площадки чистые 2 487 BTC стоимостью около $197 млн.
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