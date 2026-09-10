Конфликт с Моргенштерном*, бойкот на ТВ и 20 лет семейных войн: путь Александра Реввы от КВН до эстрады

Придуманный персонаж — развязный и самоуверенный Артур Пирожков — перевернул жизнь Александра Реввы. Только за глянцевым образом эстрадного мачо всегда скрывалась совсем другая история: детство без отца, громкие разборки в шоу-бизнесе, отмены концертов и многолетняя вражда с самыми близкими.