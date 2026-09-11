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Газета «Культура»

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В Новгородской области пройдет этнокультурный фестиваль

В Новгородской области пройдет этнокультурный фестиваль

12 сентября в деревне Трубичино Новгородского округа стартует Х межрегиональный этнокультурный фестиваль «Мы живем семьей единой».

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