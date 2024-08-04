Что такое джиу-джитсу: виды, приемы, советы мастера с черным поясом

Что это Кому подойдет Кому не подойдет Виды Основные приемы Система поясов Как влияет на человека Как начать заниматься Что такое джиу-джитсу Джиу-джитсу (на японском «дзю-дзюцу» — «мягкое искусство») — японское боевое искусство и система самообороны.
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