Что такое джиу-джитсу: виды, приемы, советы мастера с черным поясом

Что это Кому подойдет Кому не подойдет Виды Основные приемы Система поясов Как влияет на человека Как начать заниматься Что такое джиу-джитсу Джиу-джитсу (на японском «дзю-дзюцу» — «мягкое искусство») — японское боевое искусство и система самообороны.