Рынок нефтесервиса удвоится к 2035 году

МОСКВА (ИА Реалист). Консалтинговая компания «Яков и партнёры» в докладе «Ответная реакция: новые точки роста нефтегазовой отрасли до 2035 года» прогнозирует рост российского рынка нефтесервиса до 6,4–8,4 трлн рублей к 2035 году.