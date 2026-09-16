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Рынок нефтесервиса удвоится к 2035 году

Рынок нефтесервиса удвоится к 2035 году

МОСКВА (ИА Реалист). Консалтинговая компания «Яков и партнёры» в докладе «Ответная реакция: новые точки роста нефтегазовой отрасли до 2035 года» прогнозирует рост российского рынка нефтесервиса до 6,4–8,4 трлн рублей к 2035 году.

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