В Самарской области полицейские, представители Общественных советов и Российского движения «Движение первых» вручили главный документ подросткам

В Жигулевске, исполняющий обязанности начальника отделения по вопросам миграции капитан полиции Татьяна Канатьева, директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг совместно с волонтёрами Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» в торжественной обстановке вручили первые паспорта 10 юным гражданам Российской Федерации.