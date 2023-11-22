Четыре объекта здравоохранения поставлены на кадастровый учет в столице за два месяца

В сентябре-октябре текущего года Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о четырех медицинских объектах в Центральном, Восточном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах столицы.
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