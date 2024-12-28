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«Реал» и Роналду блеснули на Globe Soccer Awards, Глушакова лишат прав за езду подшофе, в Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн и другие новости

1. На последней крупной футбольной церемонии года, Globe Soccer Awards, доминировал «Реал». Лучшим футболистом 2024-го был признан Винисиус Жуниор, его же выбрали лучшим форвардом.

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