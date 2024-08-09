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Бойца ЧВК «Вагнер» осудили за расправу над двумя отказавшимися идти на Москву сослуживцами

Бойца ЧВК «Вагнер» осудили за расправу над двумя отказавшимися идти на Москву сослуживцами

Воронежский областной суд огласил приговор в отношении бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — 26-летнего Ярослава Шеховцова, который выстрелил в сослуживцев за отказ участвовать в походе на Москву.

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