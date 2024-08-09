Бойца ЧВК «Вагнер» осудили за расправу над двумя отказавшимися идти на Москву сослуживцами

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Воронежский областной суд огласил приговор в отношении бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — 26-летнего Ярослава Шеховцова, который выстрелил в сослуживцев за отказ участвовать в походе на Москву.