В России необходимо вооружать гражданское население, готового давать отпор любой опасности. Об этом в своём видеоблоге заявил много работавший в Сирии военкор из Одессы Олег Блохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
России предложили создавать вооруженные отряды резервистов
Комментарии
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Иван Ураганов
Вспомнил фильм "Рембо.Первая кровь.",там тоже показали американских резервистов,потеха одна,а не воины.
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18 час.
Геннадий Свешников
В своё время,мы проходили учебные сборы и всегда были готовы к самому худшему сценарию в жизни, то же Чернополь,да и не только .
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16 час.
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