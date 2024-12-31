Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

России предложили создавать вооруженные отряды резервистов

России предложили создавать вооруженные отряды резервистов

В России необходимо вооружать гражданское население, готового давать отпор любой опасности. Об этом в своём видеоблоге заявил много работавший в Сирии военкор из Одессы Олег Блохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Вспомнил фильм &quot;Рембо.Первая кровь.&quot;,там тоже показали американских резервистов,потеха одна,а не воины.
Ответить
18 час.
Геннадий Свешников
В своё время,мы проходили учебные сборы и всегда были готовы к самому худшему сценарию в жизни, то же Чернополь,да и не только .
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх