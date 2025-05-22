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Царьград

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Zoom увеличила прибыль на 17,7% и прогнозирует рост выручки в 2023 году

Zoom увеличила прибыль на 17,7% и прогнозирует рост выручки в 2023 году

Компания Zoom Communications сообщила о росте чистой прибыли на 17,7% в первом финансовом квартале и увеличении выручки до $1,17 млрд.

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