Улицу Володарского в Архангельске отремонируют за 180 млн рублей

Дмитрий Морев рассказал, когда улицу Володарского приведут в нормативное состояние. Стоимость ремонта - 180 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"
- Никакого гиперзвука: Новая "путинская ракета" будет тихоходной. В чём подвох
- Украинцы "на грани слома": "Психованная тактика" и "выжигание" резервов противника. Во что превращается Харьков – военкор
Свежие комментарии