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Газета.ру

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В Китае экс-чиновника приговорили к смертной казни за взятки на $22 млн

В Китае экс-чиновника приговорили к смертной казни за взятки на $22 млн

Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Сычуань Сун Чаохуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года.

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