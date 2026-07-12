💡 В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электричества С 9:00 до 12:00 электроснабжение будет ограничено по графику второй очереди, сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».
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💡 В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электричества С 9:00 до 12:00 электроснабжение будет ограничено по графику второй очереди, сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».