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Гарретт Невельс, Тайрелл Нельсон, Иван Пынько и Александр Петенев покинули «Уралмаш»

« Уралмаш » объявил об уходе форварда Тайрелла Нельсона (31 год, 205 см), защитника Ивана Пынько (26 лет, 197 см), защитника Гарретта Невельса (33 года, 188 см) и форварда Александра Петенева (25 лет, 197 см).

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